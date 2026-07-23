Песков охладил ожидания после встречи Лаврова и Рубио: «Не придавал бы излишнего оптимизма»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не переоценивать значение последних дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном. Об этом он заявил, комментируя встречу Сергея Лаврова и Марко Рубио.

По словам представителя Кремля, контакты между сторонами действительно продолжаются, что само по себе является позитивным сигналом.

При этом Песков не считает, что дипломатические усилия вокруг украинского конфликта сейчас вышли на новый уровень.

«В данной ситуации не придавал бы излишнего оптимизма», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном ускорении переговорного процесса после встречи Лаврова и Рубио, пресс-секретарь президента заявил: «Но говорить о новой динамике или ускорении не приходится».

Таким образом, в Кремле пока не видят оснований говорить о заметном продвижении дипломатических усилий или скором переходе к новому этапу переговоров.

Напомним, сегодня в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН прошла первая за год очная встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио, которая длилась около 35 минут, при этом инициатором выступила американская сторона. Основное внимание стороны уделили украинскому урегулированию: Лавров подтвердил приверженность РФ договорённостям, достигнутым в Анкоридже, довёл информацию о положении на фронте и акцентировал недопустимость дальнейших поставок оружия Киеву. По итогам переговоров было решено продолжить контакты по линии внешнеполитических ведомств.