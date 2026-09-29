Рубио заявил об иностранном следе в инциденте у авиабазы Фэрфорд в Британии
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
В инциденте с задержанием пяти человек возле британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США, обнаружен иностранный след. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«То, что могло произойти в Великобритании на выходных, представляет собой очень серьёзную ситуацию, в которой есть след из-за рубежа», — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.
Пять человек задержали 27 сентября в окрестностях авиабазы. После инцидента президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона проводила собственное расследование в отношении задержанных. По его словам, они «намеревались нанести серьёзный ущерб» авиабазе. Изначально задержанным вменяли возможное нарушение законодательства о взрывчатых веществах. Позже британская полиция уточнила, что к этим подозрениям добавилось обвинение в подготовке теракта. Задержанных отпустили под залог, что вызвало удивление Дональда Трампа.
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