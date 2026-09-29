Рубио заявил об иностранном следе в инциденте у авиабазы Фэрфорд в Британии

В инциденте с задержанием пяти человек возле британской авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США, обнаружен иностранный след. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«То, что могло произойти в Великобритании на выходных, представляет собой очень серьёзную ситуацию, в которой есть след из-за рубежа», — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.