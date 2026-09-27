ЧС объявили возле используемой ВВС США авиабазы Фэрфорд в Британии

Режим чрезвычайной ситуации ввели в районе британской авиабазы Фэрфорд, которую используют американские ВВС. Несколько человек задержаны по подозрению в нарушении законодательства о взрывчатых веществах, сообщила полиция графства Глостершир.

Правоохранители оцепили территорию и привлекли к работе армейских специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Сапёры обследуют несколько автомобилей, оказавшихся в зоне операции.

Из соображений безопасности жителей части домов в расположенной неподалёку деревне Уэлфорд эвакуировали. Людей временно разместили в местном спортивно-развлекательном центре. Что именно обнаружили специалисты и сколько человек были задержаны, пока не уточняется.

Фэрфорд используется американскими военными и приспособлен для приёма стратегической авиации. Как отмечает Sky News, авиабаза была задействована Соединёнными Штатами во время операции по нанесению ударов по Ирану. На объекте также размещены подразделения американских ВВС.

На прошлой неделе стало известно, что США тайно вывезли из Великобритании сотрудника своего посольства через авиабазу Фэрфорд. По данным The Sun, мужчину доставили на объект после обыска в его квартире в Лондоне, а затем переправили на американскую авиабазу Довер.