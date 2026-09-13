Американские власти 25 августа провели обыск в квартире сотрудника посольства США в Лондоне, а затем вывезли его из Великобритании. Мужчина оказался фигурантом расследования, связанного с изображениями сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает издание The Sun.

Как пишет газета, речь идёт о бывшем военнослужащем, работавшем в американском посольстве в районе Найн-Элмс. Операция прошла в квартире в Патни на юге Лондона. По данным источников издания, там были обнаружены запрещённые материалы. The Sun утверждает, что американская сторона могла получить судебный ордер в США, однако британская юрисдикция на такой документ не распространяется. После обыска мужчину, предположительно при участии сотрудников охраны американского посольства, доставили на авиабазу RAF Fairford в Глостершире.

Газета также приводит данные о перелёте грузового Boeing 747. Самолёт Kalitta Air 24 августа прибыл из Чикаго в Фэрфорд, а 25 августа вылетел оттуда на американскую авиабазу Довер в штате Делавэр. После этого борт отправился в Чикаго. Расследование началось из-за брата сотрудника, которого в США подозревают в отправке ему запрещённых изображений. Британская полиция при этом заявила, что 25 августа американские власти сообщили ей о расследовании предполагаемых преступлений в Лондоне, связанных с непристойными изображениями детей. В Скотленд-Ярде добавили, что продолжают взаимодействовать с американской стороной.

В британском правительстве заявили, что ожидают от всех иностранных дипломатов соблюдения законов страны, но отказались от дальнейших комментариев, поскольку расследование США продолжается. Представитель американского посольства сообщил, что власти знают об обвинениях в отношении сотрудника и «относятся к ним серьёзно».

Юрист по вопросам экстрадиции Эдвард Грейндж заявил The Sun, что дипломатический статус не даёт американским правоохранителям полномочий проводить полицейские действия на территории Великобритании. По его словам, если подозреваемого необходимо привлечь к ответственности в США, а добровольно он возвращаться не хочет, стандартным механизмом является экстрадиция.

Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что подготовка в Москве провокации украинских спецслужб против британских дипломатов не стала для него неожиданностью. Так парламентарий прокомментировал задержание бывшего сотрудника охраны посольства Великобритании в России, которого подозревают в сборе данных о дипмиссии для СБУ.