Британский МИД начал изучать заявление ФСБ о предполагаемых планах Киева организовать теракты против посла Великобритании и других дипломатов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Форин-офиса.

«Один из наших коллег на данный момент это изучает», — ответили в ведомстве на вопрос, известно ли ему о сообщении российской спецслужбы.

10 сентября ФСБ сообщила о предотвращении подготовки теракта против посла Великобритании в Москве и других сотрудников дипмиссии. По данным спецслужбы, задержан россиянин, работавший в охране британского посольства и сотрудничавший с СБУ: он собирал фотографии и персональные данные дипломатов, сведения об их адресах, автомобилях, поездках, встречах и системе безопасности посольства. В ФСБ заявили, что эти данные планировалось использовать для организации атак, ответственность за которые Киев намеревался возложить на российскую сторону, чтобы способствовать непосредственному вовлечению Великобритании в конфликт с Россией и добиться увеличения военной помощи Украине.