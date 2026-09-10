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Опубликовано 10 сентября, 13:29

МИД Британии изучает данные ФСБ о планах Киева против дипломатов в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tartezy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tartezy

Британский МИД начал изучать заявление ФСБ о предполагаемых планах Киева организовать теракты против посла Великобритании и других дипломатов в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Форин-офиса.

«Один из наших коллег на данный момент это изучает», — ответили в ведомстве на вопрос, известно ли ему о сообщении российской спецслужбы.

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10 сентября ФСБ сообщила о предотвращении подготовки теракта против посла Великобритании в Москве и других сотрудников дипмиссии. По данным спецслужбы, задержан россиянин, работавший в охране британского посольства и сотрудничавший с СБУ: он собирал фотографии и персональные данные дипломатов, сведения об их адресах, автомобилях, поездках, встречах и системе безопасности посольства. В ФСБ заявили, что эти данные планировалось использовать для организации атак, ответственность за которые Киев намеревался возложить на российскую сторону, чтобы способствовать непосредственному вовлечению Великобритании в конфликт с Россией и добиться увеличения военной помощи Украине.

По данным ФСБ, агент Киева передавал сведения украинскому блогеру Дмитрию Карпенко, известному как Апостол Дмитрий. Ведомство опубликовало видео момента задержания.

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Александра Мышляева
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