«Британский гамбит?» ФСБ задала главный вопрос, который придаст делу дипломатов серьёзный оборот
ФСБ надеется, что подготовка СБУ теракта в Москве не была «британским гамбитом»
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Федеральная служба безопасности России выразила надежду, что британская разведка не была осведомлена о подготовке Киевом провокации против сотрудников посольства Великобритании в Москве. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ.
Он также отметил, что российские спецслужбы неоднократно сталкивались с «британскими гамбитами», в рамках которых в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные. Однако в данном случае в ФСБ рассчитывают, что Лондон не был соучастником украинского плана.
«Мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Великобритании в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьёзный оборот», — добавил представитель ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинский блогер Дмитрий Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий) с 2023 года ведёт подрывную деятельность против России. Именно он курировал завербованного россиянина, работавшего в охране посольства Великобритании в Москве, и по заданию СБУ взялся за сбор данных о британских дипломатах для подготовки теракта.
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