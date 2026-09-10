Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 сентября, 05:48

«Британский гамбит?» ФСБ задала главный вопрос, который придаст делу дипломатов серьёзный оборот

ФСБ надеется, что подготовка СБУ теракта в Москве не была «британским гамбитом»

Обложка © ЦОС ФСБ России

Обложка © ЦОС ФСБ России

Федеральная служба безопасности России выразила надежду, что британская разведка не была осведомлена о подготовке Киевом провокации против сотрудников посольства Великобритании в Москве. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ.

Он также отметил, что российские спецслужбы неоднократно сталкивались с «британскими гамбитами», в рамках которых в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные. Однако в данном случае в ФСБ рассчитывают, что Лондон не был соучастником украинского плана.

«Мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Великобритании в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьёзный оборот», — добавил представитель ведомства.

Апостол Дмитрий против посла Британии: ФСБ показала видео допроса шпиона в Москве
Апостол Дмитрий против посла Британии: ФСБ показала видео допроса шпиона в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, что украинский блогер Дмитрий Карпенко (псевдоним Апостол Дмитрий) с 2023 года ведёт подрывную деятельность против России. Именно он курировал завербованного россиянина, работавшего в охране посольства Великобритании в Москве, и по заданию СБУ взялся за сбор данных о британских дипломатах для подготовки теракта.

Больше новостей о расследованиях тяжких преступлений — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Великобритания
  • ФСБ России
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar