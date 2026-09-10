Федеральная служба безопасности России выразила надежду, что британская разведка не была осведомлена о подготовке Киевом провокации против сотрудников посольства Великобритании в Москве. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ.

Он также отметил, что российские спецслужбы неоднократно сталкивались с «британскими гамбитами», в рамках которых в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные. Однако в данном случае в ФСБ рассчитывают, что Лондон не был соучастником украинского плана.

«Мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Великобритании в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьёзный оборот», — добавил представитель ведомства.