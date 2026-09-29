В Британии отпустили под залог пятерых задержанных у военной базы США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku
Великобритания отпустила под залог пятерых мужчин, которых задержали возле американской авиабазы Фэрфорд по подозрению в подготовке теракта. Все они остаются под следствием, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу контртеррористической полиции Лоуренса Тейлора.
Задержанным от 23 до 25 лет. Все они — граждане Великобритании, проживающие в разных районах Лондона. Полиция продолжает проверять обстоятельства дела и возможную связь мужчин с иностранным государством.
Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлён этим решением. И отметил, что сам бы так не поступил.
Как писал Life.ru, пятерых мужчин задержали в районе авиабазы Фэрфорд 27 сентября. Их подозревали в перевозке взрывчатки и подготовке теракта. В деревне Уэлфорд после этого объявили чрезвычайную ситуацию, а жителей нескольких домов эвакуировали. Военные специалисты и криминалисты обследовали три автомобиля задержанных. Следствие также проверяет версии о возможной причастности Ирана или исламистской группировки. Посольство республики отвергло обвинения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.