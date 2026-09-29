В Британии отпустили под залог пятерых задержанных у военной базы США

Великобритания отпустила под залог пятерых мужчин, которых задержали возле американской авиабазы Фэрфорд по подозрению в подготовке теракта. Все они остаются под следствием, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу контртеррористической полиции Лоуренса Тейлора.

Задержанным от 23 до 25 лет. Все они — граждане Великобритании, проживающие в разных районах Лондона. Полиция продолжает проверять обстоятельства дела и возможную связь мужчин с иностранным государством.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлён этим решением. И отметил, что сам бы так не поступил.