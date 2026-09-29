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Опубликовано 29 сентября, 01:47

В Британии отпустили под залог пятерых задержанных у военной базы США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Великобритания отпустила под залог пятерых мужчин, которых задержали возле американской авиабазы Фэрфорд по подозрению в подготовке теракта. Все они остаются под следствием, сообщает Би-би-си со ссылкой на главу контртеррористической полиции Лоуренса Тейлора.

Задержанным от 23 до 25 лет. Все они — граждане Великобритании, проживающие в разных районах Лондона. Полиция продолжает проверять обстоятельства дела и возможную связь мужчин с иностранным государством.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлён этим решением. И отметил, что сам бы так не поступил.

«Мы долго следили»: Трамп раскрыл детали операции по задержанию подозреваемых у базы США в Британии
«Мы долго следили»: Трамп раскрыл детали операции по задержанию подозреваемых у базы США в Британии

Как писал Life.ru, пятерых мужчин задержали в районе авиабазы Фэрфорд 27 сентября. Их подозревали в перевозке взрывчатки и подготовке теракта. В деревне Уэлфорд после этого объявили чрезвычайную ситуацию, а жителей нескольких домов эвакуировали. Военные специалисты и криминалисты обследовали три автомобиля задержанных. Следствие также проверяет версии о возможной причастности Ирана или исламистской группировки. Посольство республики отвергло обвинения.

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Лия Мурадьян
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