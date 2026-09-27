ЧП на базе ВВС США в Европе: Контртеррористическая полиция схватила пятерых боевиков
У базы Фэрфорд задержали пятерых мужчин по подозрению в подготовке теракта
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пятерых мужчин задержали возле британской авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США. Их подозревают в подготовке террористического акта и правонарушениях, связанных со взрывчатыми веществами, сообщила контртеррористическая полиция Великобритании.
Силовики получили вызов около 00:45 27 сентября. Очевидцы сообщили о трёх подозрительных автомобилях, которые, предположительно, направлялись в сторону авиабазы в графстве Глостершир. Вооружённые полицейские выехали на место и задержали пятерых мужчин в районе Уэлфорда.
Все подозреваемые остаются под стражей. Расследование передано контртеррористическому подразделению, которое устанавливает обстоятельства произошедшего. В полиции подчёркивают, что расследование находится на ранней стадии.
Вокруг автомобилей установили оцепление радиусом 400 метров. Машины осматривают армейские специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. В качестве меры предосторожности власти рекомендовали покинуть дома жителям примерно 85 расположенных поблизости домохозяйств.
Фэрфорд — одна из ключевых площадок американской стратегической авиации в Европе. ВВС США используют базу для размещения тяжёлых бомбардировщиков, в том числе B-52, B-1B и B-2.
Ранее Life.ru сообщал, что возле используемой ВВС США авиабазы Фэрфорд объявили чрезвычайную ситуацию. Территорию оцепили после появления подозрительных автомобилей, к месту были стянуты экстренные службы и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Жителям расположенных поблизости домов рекомендовали временно эвакуироваться. Теперь британская полиция сообщила о задержании пяти мужчин, а расследование передано контртеррористическому подразделению.
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