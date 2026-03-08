Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 00:23

Бомбардировщики B-1 США прибыли на военную базу в Англии перед атакой на Иран

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force / Staff Sgt. Aaron Allmon

Обложка © Wikipedia / U.S. Air Force / Staff Sgt. Aaron Allmon

Четыре стратегических бомбардировщика B-1 Lancer переброшены на авиабазу Фэрфорд в Англии. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на данные о подготовке новых ударов по Ирану.

По информации издания, первый самолёт прибыл на британскую базу 6 марта, ещё три передислоцировали в субботу. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт прибытия бомбардировщиков. В ведомстве заявили, что США используют британские базы для операций по предотвращению запуска иранских ракет. Американская сторона, как предполагается, начнёт боевые вылёты с базы Фэрфорд в ближайшие дни.

«Соединённые Штаты начали использовать британские базы для конкретных оборонительных операций по недопущению запуска Ираном ракет в регионе, которые подвергают риску жизни британских граждан», — сказано в заявлении военного ведомства.

Британия готовится к отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток
Британия готовится к отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал планы Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток. В публикации в социальной сети Truth Social республиканец заявил, что американские военные уже одержали победу. Американский лидер с сарказмом отметил, что США запомнят решение союзника. По его словам, Вашингтон более не нуждается в подобной помощи.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • США
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar