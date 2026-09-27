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Опубликовано 27 сентября, 15:15

«Мы долго следили»: Трамп раскрыл детали операции по задержанию подозреваемых у базы США в Британии

Трамп: США долго следили за задержанными у авиабазы Фэрфорд

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Американские спецслужбы длительное время следили за мужчинами, задержанными возле британской авиабазы Фэрфорд, и вели в отношении них расследование. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Чикаго 27 сентября.

«Арест в Великобритании прошёл великолепно. Сотрудничество с британскими властями было потрясающим. Мы вели расследование. Они намеревались нанести серьёзный ущерб», — рассказал американский лидер.

По словам Трампа, США взаимодействовали сразу с несколькими британскими структурами. Президент предположил, что среди них мог быть Скотленд-Ярд, однако уточнять детали операции не стал.

«Мы долгое время следили за ними и в конце концов поймали их», — добавил Трамп.

Ранее британская полиция сообщила о задержании пяти мужчин в районе Уэлфорда неподалёку от авиабазы Фэрфорд. Правоохранители получили информацию о трёх подозрительных автомобилях, которые около 00:45 направлялись в сторону военного объекта. Сначала мужчин задержали по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, а затем — в подготовке террористического акта.

Пожар вспыхнул на британской базе Фэрфорд, откуда истребители США летали на Иран
Пожар вспыхнул на британской базе Фэрфорд, откуда истребители США летали на Иран

Расследование возглавило контртеррористическое подразделение британской полиции. Фэрфорд используется американскими ВВС и в последние месяцы служил одним из объектов, задействованных в операциях США против Ирана.

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Никита Никонов
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