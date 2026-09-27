«Мы долго следили»: Трамп раскрыл детали операции по задержанию подозреваемых у базы США в Британии
Трамп: США долго следили за задержанными у авиабазы Фэрфорд
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Американские спецслужбы длительное время следили за мужчинами, задержанными возле британской авиабазы Фэрфорд, и вели в отношении них расследование. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Чикаго 27 сентября.
«Арест в Великобритании прошёл великолепно. Сотрудничество с британскими властями было потрясающим. Мы вели расследование. Они намеревались нанести серьёзный ущерб», — рассказал американский лидер.
По словам Трампа, США взаимодействовали сразу с несколькими британскими структурами. Президент предположил, что среди них мог быть Скотленд-Ярд, однако уточнять детали операции не стал.
«Мы долгое время следили за ними и в конце концов поймали их», — добавил Трамп.
Ранее британская полиция сообщила о задержании пяти мужчин в районе Уэлфорда неподалёку от авиабазы Фэрфорд. Правоохранители получили информацию о трёх подозрительных автомобилях, которые около 00:45 направлялись в сторону военного объекта. Сначала мужчин задержали по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчатыми веществами, а затем — в подготовке террористического акта.
Расследование возглавило контртеррористическое подразделение британской полиции. Фэрфорд используется американскими ВВС и в последние месяцы служил одним из объектов, задействованных в операциях США против Ирана.
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