«Мы долго следили»: Трамп раскрыл детали операции по задержанию подозреваемых у базы США в Британии

Американские спецслужбы длительное время следили за мужчинами, задержанными возле британской авиабазы Фэрфорд, и вели в отношении них расследование. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Чикаго 27 сентября.

«Арест в Великобритании прошёл великолепно. Сотрудничество с британскими властями было потрясающим. Мы вели расследование. Они намеревались нанести серьёзный ущерб», — рассказал американский лидер.

По словам Трампа, США взаимодействовали сразу с несколькими британскими структурами. Президент предположил, что среди них мог быть Скотленд-Ярд, однако уточнять детали операции не стал.

«Мы долгое время следили за ними и в конце концов поймали их», — добавил Трамп.

Расследование возглавило контртеррористическое подразделение британской полиции. Фэрфорд используется американскими ВВС и в последние месяцы служил одним из объектов, задействованных в операциях США против Ирана.