Пожар вспыхнул на британской базе Фэрфорд, откуда истребители США летали на Иран

На авиабазе Фэрфорд в Великобритании произошёл пожар. Именно там базировались американские истребители, наносившие удары по территории Ирана. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным газеты, возгорание произошло в продуктовом магазине, расположенном на авиабазе. К приезду пожарных крыша здания уже обрушилась. Никто не пострадал. Полиция приступила к установлению причин пожара.

Напомним, Британия предоставила свои авиабазы для размещения военных самолётов США, которые бомбили Иран. Так, Вашингтон перебросил в Англию истребители F-35A. Однако крупнейшей точкой базирования остаётся авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где сосредоточены многочисленные эскадрильи, включая F-35A, F-15E, F-16 и A-10.