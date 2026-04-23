В Берлине облили красной жидкостью сына последнего шаха Ирана
Обложка © X/ TiloJung
В Берлине произошёл инцидент с оппозиционером и сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Нападение случилось после его пресс-конференции.
Инцидент с Пехлеви в Берлине. Видео © X/ TiloJung
По данным СМИ, неизвестный мужчина разбрызгал на него ярко-красную жидкость. Видео произошедшего появилось в соцсетях.П редполагается, что нападавший мог быть сторонником проиранских взглядов.
Сообщается, что незадолго до инцидента к Пехлеви подошла женщина, выразила поддержку и призналась ему в любви. Обстоятельства произошедшего уточняются.
