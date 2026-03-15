США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-35A через авиабазу в Британии

Военно-воздушные силы США направили на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью из 12 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II для последующей переброски на Ближний Восток. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолёты вылетели с авиабазы Хилл в штате Юта. Трансатлантический перелёт обеспечивают американские самолёты-заправщики. По предварительным данным, истребители могут быть размещены на авиабазе Овда в Израиле, где уже дислоцируется эскадрилья из 12 F-22 Raptor.

В настоящее время группировка тактической авиации США на Ближнем Востоке насчитывает более 250 самолётов. Крупнейшей точкой базирования остаётся авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где сосредоточены многочисленные эскадрильи, включая F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

Ранее в ходе ответных действий на агрессию со стороны США и Израиля Иран впервые задействовал двухступенчатую баллистическую ракету «Саджиль». Удары были нанесены по центрам управления Израиля, военной инфраструктуре противника, а также по местам дислокации израильских военнослужащих. В июне 2025 года Иран уже применял ракету «Саджиль», охарактеризовав её как «сверхтяжёлую двухступенчатую ракету большой дальности».