США используют копию иранского «Шахеда» для ударов по арабским странам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Соединённые Штаты применяют для атак на арабские государства беспилотник, созданный по образцу иранского «Шахеда» (Shahed). Об этом он заявил в беседе с газетой Al Araby Al Jadeed.

«Американцы создали беспилотник, похожий на наш «Шахед». Его назвали «Лукас». Им они наносят удары по целям в арабских странах», — сказал он.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также допустил, что Израиль может стоять за ударами по гражданской инфраструктуре в арабских государствах, чтобы испортить их отношения с Тегераном.

Аракчи подчеркнул, что США и Израиль не предлагают никаких инициатив для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. При этом он отметил, что Иран приветствовал бы любую региональную инициативу, направленную на справедливое завершение конфликта.

Ранее Life.ru писал, что Аббас Аракчи раскритиковал «зонтик безопасности» США в Ормузском проливе. По его словам, американские меры не обеспечивают надёжную защиту судоходства и скорее создают новые проблемы. Министр отметил, что Вашингтон теперь вынужден просить Китай и другие страны помочь с безопасностью в стратегическом проливе.