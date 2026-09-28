Посольство Ирана отвергло обвинения в связи с инцидентом у базы ВВС в Британии

Иран отверг предположения о своей причастности к инциденту возле британской авиабазы Фэрфорд. Соответствующее заявление опубликовало посольство республики в Лондоне.

В дипмиссии назвали сообщения о возможной связи Тегерана с задержанными необоснованными. Посольство также заявило, что такие публикации разжигают антииранские настроения в Великобритании, и допустило правовые меры в ответ.

Контртеррористическая полиция уже сообщила, что все задержанные — британские граждане, проживающие в Лондоне. Их мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.