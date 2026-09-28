Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 16:15

Посольство Ирана отвергло обвинения в связи с инцидентом у базы ВВС в Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter R Foster IDMA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter R Foster IDMA

Иран отверг предположения о своей причастности к инциденту возле британской авиабазы Фэрфорд. Соответствующее заявление опубликовало посольство республики в Лондоне.

В дипмиссии назвали сообщения о возможной связи Тегерана с задержанными необоснованными. Посольство также заявило, что такие публикации разжигают антииранские настроения в Великобритании, и допустило правовые меры в ответ.

Контртеррористическая полиция уже сообщила, что все задержанные — британские граждане, проживающие в Лондоне. Их мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Мы долго следили»: Трамп раскрыл детали операции по задержанию подозреваемых у базы США в Британии
«Мы долго следили»: Трамп раскрыл детали операции по задержанию подозреваемых у базы США в Британии

Ранее стало известно, что возле используемой ВВС США авиабазы Фэрфорд объявили режим чрезвычайной ситуации. Пятерых мужчин задержали по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а жителей части домов в соседней деревне Уэлфорд эвакуировали. При этом Лондон призвал не спекулировать на теме ЧП у авиабазы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Великобритания
  • Иран
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar