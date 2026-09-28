Посольство Ирана отвергло обвинения в связи с инцидентом у базы ВВС в Британии
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Иран отверг предположения о своей причастности к инциденту возле британской авиабазы Фэрфорд. Соответствующее заявление опубликовало посольство республики в Лондоне.
В дипмиссии назвали сообщения о возможной связи Тегерана с задержанными необоснованными. Посольство также заявило, что такие публикации разжигают антииранские настроения в Великобритании, и допустило правовые меры в ответ.
Контртеррористическая полиция уже сообщила, что все задержанные — британские граждане, проживающие в Лондоне. Их мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее стало известно, что возле используемой ВВС США авиабазы Фэрфорд объявили режим чрезвычайной ситуации. Пятерых мужчин задержали по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а жителей части домов в соседней деревне Уэлфорд эвакуировали. При этом Лондон призвал не спекулировать на теме ЧП у авиабазы.
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