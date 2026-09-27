Бёрнем призвал не спекулировать на теме ЧП у авиабазы Фэрфорд

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем призвал британцев воздержаться от предположений о произошедшем возле авиабазы Фэрфорд, которую используют ВВС США. Обращение он опубликовал в соцсети X на фоне продолжающегося расследования.

Бёрнем признал, что события возле военного объекта могут серьёзно встревожить как жителей окрестностей, так и людей по всей стране, которые следят за ситуацией.

«Я знаю, что сегодняшний инцидент рядом с RAF Fairford глубоко обеспокоит местных жителей и многих, кто следит за развитием событий в стране», — написал он.

По его словам, сейчас необходимо прежде всего обеспечить безопасность населения, пока специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Бёрнем подчеркнул, что власти готовы предпринять для этого необходимые меры.

«Расследование продолжается, и я призываю людей не строить догадок, пока представители власти устанавливают все факты», — добавил он.

Ранее стало известно, что возле используемой ВВС США авиабазы Фэрфорд объявили режим чрезвычайной ситуации. Несколько человек задержали по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а жителей части домов в соседней деревне Уэлфорд эвакуировали.