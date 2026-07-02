Наносившие удары по Ирану американские B-52 покинули базу в Великобритании

Американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress покинули британскую авиабазу Фэрфорд в Великобритании 1 июля. Они принимали участие в ударах по Ирану, указывает портал The War Zone.

Шесть самолётов убыли двумя группами по три единицы. Несмотря на это, США сохраняют возможность проводить новые атаки при необходимости: на аэродроме остаются 12 бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52, а с территории Штатов получится задействовать бомбардировщиков B-1 Lancer, построенные по технологии стелс.

Ранее Life.ru писал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил возобновления военных действий против Ирана, подчеркнув, что это зависит от поведения Тегерана – в случае возобновления ядерной программы или атак на суда. Он также дал положительную оценку техническим консультациям с Ираном