Sky News: Полиция Британии проверяет связь Ирана с инцидентом у базы США Фэрфорд

Британская контртеррористическая полиция проверяет возможную связь Ирана с предполагаемой подготовкой теракта возле авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир, которую используют ВВС США. Об этом сообщает Sky News. Пять мужчин остаются под стражей, а военные сапёры обследуют три подозрительных фургона.

Полиция получила сообщение примерно в 00:45 27 сентября о трёх подозрительных автомобилях, двигавшихся в сторону авиабазы. На место прибыли вооружённые сотрудники, которые задержали пятерых мужчин в районе деревни Уэлфорд. Сначала их заподозрили в нарушениях закона о взрывчатых веществах, а затем дополнительно задержали по подозрению в подготовке террористического акта.

Вокруг машин установили оцепление радиусом 400 метров, около 85 домов эвакуировали. На кадрах с места видно, как армейский робот-сапёр обследует три белых фургона. У двух из них были открыты задние двери. Полиция подчёркивает, что расследование находится на ранней стадии и обстоятельства произошедшего ещё устанавливаются.

Sky News и The Times сообщают, что одной из версий следствия является возможная связь произошедшего с Ираном. При этом Sky News подчёркивает, что происхождение предполагаемой операции пока не установлено. The Telegraph также пишет со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, что полиция рассматривает несколько возможных мотивов, включая иранский след, исламистский заговор и диверсионную операцию.

Фэрфорд имеет особое значение для американских военных: базу используют ВВС США, в том числе для операций на Ближнем Востоке. В последние месяцы американские самолёты вылетали оттуда для ударов по иранским объектам. В июле Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что базы, используемые для атак на территорию Ирана, могут рассматриваться Тегераном как законные цели.

По данным британских СМИ, ещё до нынешнего инцидента меры безопасности на Фэрфорде усилили. The Independent сообщает, что для авиабазы установлен высший уровень угрозы Delta, а на территории и подъездах заметно увеличили число защитных мер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона некоторое время вела расследование в отношении задержанных и сотрудничала с британскими властями. По его словам, подозреваемые намеревались нанести серьёзный ущерб. Американские военные сообщили, что продолжают работать с британской стороной и следят за ситуацией вокруг Фэрфорда.