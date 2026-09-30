Нерусский след: Бёрнем допустил роль Ирана в ЧП у базы США

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил о возможной причастности Ирана к инциденту возле авиабазы Фэрфорд, которую используют американские ВВС.

«Мы расскажем больше в надлежащее время, но можем подтвердить, что полагаем, что Иран сыграл роль», — сказал глава британского правительства в эфире Би-би-си.

Бёрнем уточнил, что расследование продолжается совместно с американской стороной. Британские правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют возможное участие иностранного государства или действовавших в его интересах лиц.

Инцидент произошёл в ночь на 27 сентября возле авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир. Life.ru сообщал о задержании пяти мужчин по подозрению в подготовке теракта и нарушениях законодательства о взрывчатых веществах. Поводом для операции стало сообщение о трёх подозрительных фургонах, направлявшихся в сторону военного объекта. Власти эвакуировали жителей примерно 85 домов, а машины обследовали сапёры.

Уже в первые часы следствие начало проверять возможную связь произошедшего с Ираном. Фэрфорд используется ВВС США, в том числе стратегическими бомбардировщиками, и задействовался американской стороной в операциях против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские спецслужбы некоторое время наблюдали за подозреваемыми. По его словам, задержанные якобы намеревались нанести объекту «серьёзный ущерб». Позднее госсекретарь Марко Рубио сообщил о наличии «иностранного следа», не называя конкретное государство.

Всех пятерых подозреваемых, оказавшихся гражданами Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет, позднее освободили под залог. Полиция подчеркнула, что это не означает прекращения расследования.

30 сентября британские правоохранители сообщили, что самодельных взрывных устройств в автомобилях задержанных не обнаружили. В машинах нашли некоторое количество бензина. Следователи продолжают проверять несколько версий случившегося.