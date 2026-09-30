В автомобилях задержанных у авиабазы Фэрфорд не нашли взрывных устройств
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Британские правоохранители не обнаружили самодельных взрывных устройств в автомобилях пяти человек, задержанных возле авиабазы Фэрфорд. Об этом сообщил заместитель комиссара Лоуренс Тейлор, возглавляющий Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании.
По его словам, машины тщательно обследовали при участии военнослужащих и специалистов-криминалистов. В результате проверки взрывных устройств обнаружено не было. При этом в автомобилях нашли определённое количество бензина.
Инцидент произошёл 27 сентября рядом с авиабазой Фэрфорд, которую используют американские военные. Пять граждан Великобритании задержали. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона проводила собственное расследование. По его словам, задержанные «намеревались нанести серьёзный ущерб» авиабазе. А госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии «иностранного следа» в инциденте возле британской авиабазы.
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