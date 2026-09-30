В автомобилях задержанных у авиабазы Фэрфорд не нашли взрывных устройств

Британские правоохранители не обнаружили самодельных взрывных устройств в автомобилях пяти человек, задержанных возле авиабазы Фэрфорд. Об этом сообщил заместитель комиссара Лоуренс Тейлор, возглавляющий Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании.

По его словам, машины тщательно обследовали при участии военнослужащих и специалистов-криминалистов. В результате проверки взрывных устройств обнаружено не было. При этом в автомобилях нашли определённое количество бензина.