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Опубликовано 30 сентября, 03:55

В автомобилях задержанных у авиабазы Фэрфорд не нашли взрывных устройств

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Британские правоохранители не обнаружили самодельных взрывных устройств в автомобилях пяти человек, задержанных возле авиабазы Фэрфорд. Об этом сообщил заместитель комиссара Лоуренс Тейлор, возглавляющий Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании.

По его словам, машины тщательно обследовали при участии военнослужащих и специалистов-криминалистов. В результате проверки взрывных устройств обнаружено не было. При этом в автомобилях нашли определённое количество бензина.

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Инцидент произошёл 27 сентября рядом с авиабазой Фэрфорд, которую используют американские военные. Пять граждан Великобритании задержали. Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона проводила собственное расследование. По его словам, задержанные «намеревались нанести серьёзный ущерб» авиабазе. А госсекретарь США Марко Рубио заявил о наличии «иностранного следа» в инциденте возле британской авиабазы.

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Артём Гапоненко
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