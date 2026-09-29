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Опубликовано 29 сентября, 08:13

Британская фермерша сорвала атаку на авиабазу ВВС в Британии

Обложка © Wikipedia / jay-jerry

Обложка © Wikipedia / jay-jerry

Бдительность местной фермерши помогла британской полиции выйти на пятерых мужчин, которых заподозрили в подготовке теракта возле авиабазы Фэрфорд, используемой ВВС США. Женщина заметила среди ночи три подозрительных фургона и группу людей в масках и вызвала экстренные службы, сообщает Press Association.

Жительница деревни Уэлфорд возвращалась домой около часа ночи, когда увидела на дороге три белых фургона. Рядом находилась большая группа мужчин в капюшонах и балаклавах. Женщина попыталась связаться с охраной авиабазы, а затем позвонила по номеру 999. По её словам, полиция прибыла примерно через 15 минут.

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Вскоре вооружённые сотрудники задержали пятерых британцев в возрасте от 23 до 25 лет. Официально Counter Terrorism Policing сообщала, что поводом для операции стали сведения о трёх автомобилях, направлявшихся в сторону базы около 00:45. Мужчин заподозрили в нарушениях закона о взрывчатых веществах и подготовке террористического акта.

Сама фермерша предположила, что своим звонком могла сорвать планы подозреваемых. Однако Дональд Трамп позднее заявил, что американские и британские спецслужбы уже некоторое время наблюдали за этими людьми.

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Пятерых мужчин задержали 27 сентября после сообщения о трёх подозрительных фургонах, двигавшихся в сторону RAF Fairford. Вооружённые полицейские задержали их в районе Уэлфорда сначала по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а затем — в подготовке террористического акта. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские и британские службы ранее вели расследование в отношении этих людей и что они якобы намеревались причинить «серьёзный ущерб». Позже все пятеро задержанных у авиабазы Фэрфорд оказались гражданами Великобритании и были освобождены под залог.

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Александра Вишнякова
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