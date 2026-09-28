Все пятеро задержанных у базы ВВС США оказались гражданами Британии

Пятерых мужчин, задержанных возле британской авиабазы Фэрфорд по подозрению в преступлениях, связанных со взрывчаткой и подготовкой теракта, освободят под залог. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения столичной полиции Лоренс Тейлор. Все задержанные — граждане Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет, проживающие в Лондоне.

По словам Тейлора, освобождение не означает прекращения расследования. Для подозреваемых установят ограничения на передвижение и контакты, а следователи продолжат проверять несколько версий произошедшего.

Правоохранители в том числе изучают вероятность того, что участники инцидента могли сознательно или неосознанно действовать в интересах иностранного государства. Конкретную страну полиция не назвала. Иран уже отверг какую-либо причастность к предполагаемому заговору.

Пятерых мужчин задержали 27 сентября после сообщения о трёх подозрительных фургонах, двигавшихся в сторону RAF Fairford. Вооружённые полицейские задержали их в районе Уэлфорда сначала по подозрению в нарушении закона о взрывчатых веществах, а затем — в подготовке террористического акта. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские и британские службы ранее вели расследование в отношении этих людей и что они якобы намеревались причинить «серьёзный ущерб».

Ранее Life.ru сообщал, что после задержания пятерых мужчин полиция проверяла возможную связь инцидента у Фэрфорда с Ираном. Тогда сапёры обследовали три подозрительных фургона, а вокруг них установили оцепление радиусом 400 метров. Из-за операции около 85 домов в расположенном рядом Уэлфорде эвакуировали, при этом власти подчёркивали, что происхождение и мотив предполагаемого заговора ещё не установлены.