Бёрнем утверждает, что Иран причастен к инциденту у базы ВВС Фэрфорд
Энди Бёрнем. Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что Лондон считает Корпус стражей исламской революции Ирана почти наверняка причастным к сентябрьскому инциденту возле авиабазы Фэрфорд. Об этом глава правительства сообщил в Палате общин 12 октября.
«Я могу подтвердить, что, согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране, почти наверняка под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана», — заявил Бёрнем.
Всё произошло 27 сентября. В рамках расследования британская полиция задержала семерых человек по подозрению в преступлениях террористической направленности. Позднее их отпустили под залог, расследование продолжается. В трёх фургонах, связанных с задержанными, обнаружили бензин, но взрывчатых веществ не нашли.
Ранее Life.ru писал, что Бёрнем уже допускал причастность Ирана к инциденту возле авиабазы Фэрфорд. Тогда премьер говорил лишь о «сильных признаках» иранского следа и подчёркивал, что расследование продолжается. Тем временем в Британии арестовали уже седьмого подозреваемого по делу.
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