Бёрнем утверждает, что Иран причастен к инциденту у базы ВВС Фэрфорд

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что Лондон считает Корпус стражей исламской революции Ирана почти наверняка причастным к сентябрьскому инциденту возле авиабазы Фэрфорд. Об этом глава правительства сообщил в Палате общин 12 октября.

«Я могу подтвердить, что, согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране, почти наверняка под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана», — заявил Бёрнем.

Всё произошло 27 сентября. В рамках расследования британская полиция задержала семерых человек по подозрению в преступлениях террористической направленности. Позднее их отпустили под залог, расследование продолжается. В трёх фургонах, связанных с задержанными, обнаружили бензин, но взрывчатых веществ не нашли.