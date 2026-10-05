Вэнс допустил причастность Ирана к инциденту на авиабазе Фэрфорд

США допускают возможную причастность Ирана к инциденту на британской авиабазе Фэрфорд, где находились американские стратегические бомбардировщики. Такое предположение высказал вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.

По его словам, Вашингтон с определённой долей уверенности рассматривает иранский след. При этом окончательных выводов американская сторона пока не представила.

Вэнс также связал возвращение находившихся на Фэрфорде бомбардировщиков B-1 в США с произошедшим. По его словам, решение приняли из предосторожности, чтобы обезопасить американских военнослужащих.

Накануне Пентагон подтвердил, что все размещённые на британской базе американские бомбардировщики вернулись на места постоянного базирования в Соединённых Штатах. Life.ru сообщал, что Фэрфорд покинули все 12 B-1B Lancer.

Отдельно Вэнс прокомментировал расследование инцидента на борту Flydubai. Вице-президент заявил, что пока не видел однозначных данных о возможной роли Ирана и предложил дождаться выводов американской разведки.

Ранее Life.ru рассказывал о втором пилоте Flydubai, напавшем на командира экипажа во время рейса в Израиль. По данным источников, до работы в авиакомпании он проходил стажировку в Oman Air, где к нему уже возникали вопросы безопасности.