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Опубликовано 5 октября, 09:51

Все 12 бомбардировщиков B-1B Lancer срочно вылетели в США с авиабазы Фэрфорд

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Все 12 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, находившихся на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, вылетели в США. Пентагон подтвердил возвращение самолётов на места постоянного базирования.

Бомбардировщики покидали Фэрфорд группами. Во время перелёта через Атлантику их сопровождали американские самолёты-заправщики.

Официальную причину одновременного вывода всей группировки ВВС США не назвали. Американские профильные СМИ связывают решение с усилением опасений за безопасность авиабазы после недавнего расследования предполагаемой подготовки нападения на объект.

Инцидент произошёл 27 сентября. Рядом с Фэрфордом задержали пятерых граждан Великобритании, а позднее в рамках расследования был арестован ещё один человек с британским и иранским гражданством. В автомобилях первой группы взрывчатку не обнаружили, однако полиция сообщала о найденном горючем. Расследование продолжается.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что задержанные якобы собирались нанести авиабазе «серьёзный ущерб». Госсекретарь Марко Рубио говорил о возможном участии иностранного игрока, не возлагая публично ответственность на конкретное государство.

Фэрфорд использовался американской авиацией во время операций против Ирана. В разгар развёртывания там одновременно находились около двух десятков B-1B и B-52, а Корпус стражей исламской революции ранее называл объект потенциальной законной целью для ответных действий.

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Ранее Life.ru сообщал о введении режима ЧС возле авиабазы Фэрфорд после задержания подозреваемых. Позднее Марко Рубио заявил об «иностранном следе» в произошедшем.

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Андрей Бражников
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