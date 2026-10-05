Все 12 бомбардировщиков B-1B Lancer срочно вылетели в США с авиабазы Фэрфорд

Все 12 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, находившихся на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, вылетели в США. Пентагон подтвердил возвращение самолётов на места постоянного базирования.

Бомбардировщики покидали Фэрфорд группами. Во время перелёта через Атлантику их сопровождали американские самолёты-заправщики.

Официальную причину одновременного вывода всей группировки ВВС США не назвали. Американские профильные СМИ связывают решение с усилением опасений за безопасность авиабазы после недавнего расследования предполагаемой подготовки нападения на объект.

Инцидент произошёл 27 сентября. Рядом с Фэрфордом задержали пятерых граждан Великобритании, а позднее в рамках расследования был арестован ещё один человек с британским и иранским гражданством. В автомобилях первой группы взрывчатку не обнаружили, однако полиция сообщала о найденном горючем. Расследование продолжается.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что задержанные якобы собирались нанести авиабазе «серьёзный ущерб». Госсекретарь Марко Рубио говорил о возможном участии иностранного игрока, не возлагая публично ответственность на конкретное государство.

Фэрфорд использовался американской авиацией во время операций против Ирана. В разгар развёртывания там одновременно находились около двух десятков B-1B и B-52, а Корпус стражей исламской революции ранее называл объект потенциальной законной целью для ответных действий.