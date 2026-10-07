В Британии арестовали седьмого подозреваемого после ЧП у базы Фэрфорд

Расследование подозрительной активности возле британской авиабазы Фэрфорд, откуда недавно вывели американские стратегические бомбардировщики, получило продолжение. Полиция задержала ещё одного человека, которого подозревают в подготовке теракта.

22-летнего гражданина Великобритании взяли под стражу в Вестминстере. Как сообщает Sky News, арест провело подразделение по борьбе с терроризмом в рамках расследования инцидента, произошедшего 27 сентября неподалёку от объекта Королевских ВВС.

До этого правоохранители задержали шестерых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет. Пятерых взяли под стражу непосредственно 27 сентября, ещё одного — 1 октября. Позднее всех отпустили под залог, обязав являться в полицию по требованию.

Поводом для расследования стало обнаружение трёх подозрительных фургонов, припаркованных рядом с Фэрфордом. При осмотре взрывчатых веществ в автомобилях не нашли.

«Расследование продолжается, и наши специализированные группы продолжают отрабатывать различные версии обстоятельств событий, произошедших рядом с авиабазой Королевских ВВС Фэрфорд», — заявила старший национальный координатор по борьбе с терроризмом Вики Эванс.

При этом британская полиция пока не раскрывает, что именно связывает нового задержанного с событиями возле Фэрфорда. Расследование продолжается, а все ранее арестованные фигуранты остаются на свободе под обязательством явки.

Ранее Life.ru писал, что все 12 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer одновременно покинули авиабазу Фэрфорд и отправились в США. Пентагон подтвердил возвращение самолётов к местам постоянного базирования. Вывод группировки произошёл на фоне расследования возможной подготовки нападения на объект.