Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что Россия якобы вмешивалась в референдум о выходе страны из Евросоюза в 2016 году. Доказательств этого утверждения британский лидер не привёл.

«Когда я пришёл на Даунинг-Стрит, я задал вопрос: было ли вмешательство России в референдум. И получил чёткий ответ: да, было», — заявил Бёрнем в подкасте The Rest Is Politics.

По версии издания, заявление премьера может усилить дискуссию о возможном сближении Великобритании с Евросоюзом. Ранее Бёрнем уже говорил, что Brexit принёс стране больше вреда, чем пользы, и призывал пересмотреть долгосрочный формат отношений Лондона с Брюсселем.

В сентябре Бёрнем также обвинил Россию в распространении дезинформации и объявил о создании Национального центра информационной обороны. Новая структура должна выявлять и пресекать информационные атаки, которые британские власти связывают с иностранными государствами.

Ранее Life.ru рассказывал, что Бёрнем назвал Brexit одной из серьёзных ошибок Великобритании и заявил, что выход из ЕС принёс стране больше вреда, чем пользы. На съезде Лейбористской партии премьер призвал определить новый долгосрочный формат отношений с Евросоюзом, который остаётся крупнейшим торговым партнёром Британии. При этом Бёрнем не объявлял о готовом решении по возвращению страны в ЕС, а говорил о необходимости новой дискуссии о будущем отношений с Брюсселем.