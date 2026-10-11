Бёрнем заявил о тяжёлых 24 часах, которые пережила Украина

Украина пережила тяжёлые 24 часа, заявил в разговоре с Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Детали беседы привела канцелярия политика.

«Премьер-министр начал разговор с признания того, что последние 24 часа были тяжёлыми для Украины, и вновь выразил свою полную солидарность», — сказано в заявлении Даунинг-стрит.

Также британский премьер заявил о продолжении санкционной политики Лондона против России. Также стороны договорились об очной встрече с ближайшие дни.