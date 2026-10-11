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Опубликовано 11 октября, 02:24

Бёрнем заявил о тяжёлых 24 часах, которые пережила Украина

Обложка © X / Andy Burnham

Обложка © X / Andy Burnham

Украина пережила тяжёлые 24 часа, заявил в разговоре с Владимиром Зеленским премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем. Детали беседы привела канцелярия политика.

«Премьер-министр начал разговор с признания того, что последние 24 часа были тяжёлыми для Украины, и вновь выразил свою полную солидарность», — сказано в заявлении Даунинг-стрит.

Также британский премьер заявил о продолжении санкционной политики Лондона против России. Также стороны договорились об очной встрече с ближайшие дни.

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Напомним, Зеленский позвонил Бёрнему после обрушившейся на него критики президента США Дональда Трампа. Тот заявил, что Украине «пора сменить президента», а также заявил, что несколько раз просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, однако этого так и не произошло.

Больше новостей о международной политике, переговорах и отношениях США с Украиной — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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