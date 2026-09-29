Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем заявил, что выход страны из Евросоюза принёс больше вреда, чем пользы. На съезде Лейбористской партии он призвал определить долгосрочный формат отношений с ЕС, который остаётся крупнейшим рынком для Британии.

«Я не могу сказать, что ситуация, в которой мы оказались, нас устраивает. Brexit принёс больше вреда, чем пользы», — сказал Бёрнем. По его оценке, выход из ЕС также ослабил контроль над миграцией из-за сокращения сотрудничества с европейскими партнёрами.

Премьер сообщил, что Лондон намерен обсудить с ЕС взаимодействие в сфере миграции и поддержку отраслей, которые пострадали от Brexit. Он пообещал представить разные варианты долгосрочных отношений с европейскими странами.

Ранее Life.ru сообщал о переносе саммита Великобритании и Евросоюза. На этой встрече стороны планировали продолжить обсуждение отношений после Brexit. Саммит отложили из-за спора о политике «Сделано в Европе». В правительстве Энди Бёрнэма опасаются, что льготы для товаров из ЕС навредят британскому автопрому и химической отрасли.