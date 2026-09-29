В Британии почти треть жителей страны считает своего нового премьера Энди Бёрнема слабым и нерешительным. Такие результаты опроса опубликовала компания YouGov.

По сравнению с исследованием, проведённым 1–3 августа, доля считающих Бёрнема невнятным политиком выросла на десять процентных пунктов, а слабым — на 12. Сильным лидером его назвали лишь 34% опрошенных — на шесть пунктов меньше, чем в августе.

При этом 41% участников опроса всё же считают премьера решительным, а 45% — компетентным. Некомпетентным его назвали 30%. Оценки личных качеств Бёрнема также разделились: 36% считают его заслуживающим доверия, 35% — нет. При этом 53% опрошенных назвали премьер-министра приятным человеком, противоположного мнения придерживаются 26%.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в ходе выступления на Генассамблее ООН попытался связать внутренние трудности страны с действиями России. Британский политик также объявил о создании Национального центра информационной обороны, который должен якобы заниматься противодействием российской дезинформации. Авторы Strategic Culture считают, что таким образом власти страны акцентируют внимание на внешней угрозе вместо обсуждения внутренних причин кризиса.