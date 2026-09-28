«Красные линии — болтовня»: Мэр Лондона предложил готовить Британию к возвращению в ЕС

Мэр Лондона Садик Хан призвал правительство уже сейчас начать подготовку Великобритании к возможному возвращению в Евросоюз. Об этом он рассказал The i Paper.

По мнению Хана, Лондону следует практически незамедлительно добиваться возвращения в таможенный союз ЕС, а затем рассмотреть возможность получения статуса ассоциированного члена объединения.

Следующим шагом, как считает мэр британской столицы, могло бы стать обещание о возвращении страны в ЕС, включённое в предвыборную программу. В таком случае, по его мнению, проводить новый референдум по вопросу членства необязательно.

Хан также призвал правительство Энди Бёрнэма отказаться от прежних «красных линий» в отношениях с Брюсселем, которые исключают возвращение в Евросоюз, единый рынок и таможенный союз.

«Все эти разговоры о «красных линиях» — не более чем болтовня», — заявил мэр Лондона.

Свою позицию Хан объяснил географической близостью Великобритании к странам Евросоюза и масштабом торговых связей с блоком. При этом правительство Бёрнэма пока официально сохраняет прежние ограничения по вопросу членства в едином рынке и таможенном союзе.

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