Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в ходе выступления на Генассамблее ООН попытался связать внутренние трудности страны с действиями России. Данную информацию передал Strategic Culture.

«Лейтмотивом всей его речи было обвинить Россию во всём. От бедности и неравенства в британском обществе до растущего недовольства британцев правящим классом и войны на Украине. Это была поистине виртуозная работа по отвлечению внимания, тот самый спектакль, в котором британские политики преуспели», — говорится в статье.

Британский премьер также объявил о создании Национального центра информационной обороны, который должен якобы заниматься противодействием российской дезинформации. Авторы Strategic Culture считают, что таким образом власти страны акцентируют внимание на внешней угрозе вместо обсуждения внутренних причин кризиса.

Более того, в выступлении Бёрнем не уделил внимания экономическим трудностям Великобритании и последствиям политики Лондона в отношении Украины. Авторы публикации также раскритиковали поставки Киеву дальнобойных ракет и беспилотников, поскольку британские политики продолжают говорить о защите национальных ценностей и одновременно поддерживают Украину в конфликте с Россией.

Ранее советник главы Крыма Денис Батурин заявил, что планы британского премьера по Украине направлены на противостояние с Россией, а не на мирное урегулирование. Он прокомментировал заявление Энди Бёрнема о подготовке многонациональных сил. Батурин отметил, что риторика главы правительства Великобритании не связана с мирными соглашениями. Лондон, по его словам, не рассматривает ни создание новой системы безопасности, ни мирный договор как условия прекращения конфликта.