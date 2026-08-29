В Крыму назвали план Бёрнема по Украине курсом на противостояние с РФ

Планы «коалиции желающих» разместить военный контингент на Украине после прекращения огня не имеют отношения к мирному урегулированию и направлены на дальнейшее противостояние с Россией. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал советник главы Крыма Денис Батурин.

«Риторика премьер-министра Великобритании не о мирных соглашениях. Лондон не рассматривает ни создание новой системы безопасности, ни мирное соглашение как условия прекращение конфликта. Поэтому всё это остается риторикой и планами противостояния России», — сказал Батурин.

Так эксперт прокомментировал заявление британского премьера Энди Бернема о подготовке многонациональных сил. По словам главы правительства Великобритании, «коалиция желающих» намерена проводить учения для подготовки контингента, который может быть развёрнут на Украине после достижения прекращения огня.

Батурин считает, что из этой позиции следует: пока боевые действия продолжаются, иностранные военные на Украине размещены не будут. Эксперт сравнил такой подход с позицией бывшего британского премьера Бориса Джонсона.

«То есть, перефразируя немного другого премьера Великобритании Бориса Джонсона: «продолжайте просто воевать», — сказал Батурин.

Ранее Life.ru сообщал, что «коалиция желающих» подтвердила планы по подготовке многонациональных сил для возможного размещения на Украине. В совместном заявлении участников объединения говорилось, что контингент может быть развёрнут только после установления «надёжного прекращения боевых действий». Численность сил, их состав и предполагаемые районы размещения тогда не раскрывались. Встречу 24 августа сопредседательствовали Энди Бернем, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц. Участники также договорились продолжать военную поддержку Киева и укреплять украинскую ПВО.