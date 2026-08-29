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Регион
29 августа, 10:17

Бёрнему придётся ответить: В Британии боятся, что им «как-то» прилетит за оголтелую поддержку Украины

Express: Великобритания не готова к ответу России за поддержку ударов ВСУ

Энди Бёрнем. Обложка © ТАСС / IMAGO / News Images / Mark Cosgrove

Энди Бёрнем. Обложка © ТАСС / IMAGO / News Images / Mark Cosgrove

Великобритания не готова к возможному российскому ответу за поддержку ударов ВСУ по территории РФ. Об этом пишет Daily Express.

«Нам нужно признать, что Россия может по нам как-то ответить», — говорится в публикации.

При этом вооружённые силы королевства, некогда державшие под британской уздой половину мира, сегодня истощены и страдают от хронического недофинансирования. Автор материала считает, что в конечном счёте премьер-министру Энди Бёрнему рано или поздно придётся ответить за свои оголтелые заявления в поддержку Киева.

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Ранее стало известно, что власти Великобритании ускоряют подготовку гражданской обороны на случай крупного кризиса. Газета The Telegraph писала, что часть мер, которые планировалось реализовать лишь к 2035 году, теперь планируются на 2030 год

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Матвей Константинов
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