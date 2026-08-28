Рой «Гераней»: Полковник раскрыл, как Россия может наказать Лондон за оружие для ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Лондон о возможных последствиях передачи Украине британского оружия. В случае ударов ВСУ с применением британских вооружений по российской территории, ответ Москвы может затронуть любые военные объекты и технику Соединённого Королевства — как на Украине, так и за её пределами.

Военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок, в свою очередь, описал гипотетический сценарий возможного ответа. Среди предполагаемых средств поражения — беспилотные летательные аппараты, запускаемые с судов, замаскированных под гражданский флот. Кроме того, он указал на возможность использования подводных сил России для изоляции Британии от внешнего мира путём перерезания подводных кабелей и трубопроводов.

Эксперт отметил, что эффективность таких действий зависит от решимости Москвы, а также поднял вопрос о способности Великобритании противостоять массированному удару российской авиации, указав на недостатки в системе ПВО страны. По его мнению, Лондону стоит пересмотреть свой курс.

Напомним, Великобритания, по данным The Telegraph, передала Киеву секретные сведения для возможного производства Storm Shadow. Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует данные о передаче Лондоном Украине технологий, необходимых для возможного производства ракет Storm Shadow. Она также предупредила: ответом на удары ВСУ британским оружием могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за её пределами. Вскоре The Independent выпустила материал с картами расположения британских баз.