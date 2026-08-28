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28 августа, 14:19

Рой «Гераней»: Полковник раскрыл, как Россия может наказать Лондон за оружие для ВСУ

Полковник Ходарёнок: РФ может ударить по Британии «Геранями» с торговых судов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Лондон о возможных последствиях передачи Украине британского оружия. В случае ударов ВСУ с применением британских вооружений по российской территории, ответ Москвы может затронуть любые военные объекты и технику Соединённого Королевства — как на Украине, так и за её пределами.

Военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок, в свою очередь, описал гипотетический сценарий возможного ответа. Среди предполагаемых средств поражения — беспилотные летательные аппараты, запускаемые с судов, замаскированных под гражданский флот. Кроме того, он указал на возможность использования подводных сил России для изоляции Британии от внешнего мира путём перерезания подводных кабелей и трубопроводов.

Эксперт отметил, что эффективность таких действий зависит от решимости Москвы, а также поднял вопрос о способности Великобритании противостоять массированному удару российской авиации, указав на недостатки в системе ПВО страны. По его мнению, Лондону стоит пересмотреть свой курс.

Британские базы нанесли на карту: The Independent показала военные объекты после слов Захаровой
Британские базы нанесли на карту: The Independent показала военные объекты после слов Захаровой

Напомним, Великобритания, по данным The Telegraph, передала Киеву секретные сведения для возможного производства Storm Shadow. Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует данные о передаче Лондоном Украине технологий, необходимых для возможного производства ракет Storm Shadow. Она также предупредила: ответом на удары ВСУ британским оружием могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за её пределами. Вскоре The Independent выпустила материал с картами расположения британских баз.

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Дарья Нарыкова
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