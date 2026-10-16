Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 03:47

Трамп: Конфликт на Украине урегулируют без Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине в итоге удастся урегулировать, однако главарь киевского руководства Владимир Зеленский, по его мнению, не будет участвовать в достижении договорённостей. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я думаю, в итоге у них будет какое-то урегулирование. Это не будут делать с ним. Он не хочет урегулирования», — сказал хозяин Белого дома.

Эти слова стали очередной публичной критикой экс-комика со стороны президента США. Ранее Трамп утверждал, что Зеленский не стремится к мирному соглашению, несмотря на заявления о готовности к переговорам.

Сорвавшемуся с цепи Зеленскому аукнется игнорирование просьбы Трампа, заявил Киселёв
Сорвавшемуся с цепи Зеленскому аукнется игнорирование просьбы Трампа, заявил Киселёв

Соединённые Штаты неоднократно требовали от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако Киев проигнорировал эти предупреждения. Президент США выразил недовольство тем, что Зеленский не прислушался к этим требованиям. По его мнению, удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре усугубили ситуацию на мировом топливном рынке.

Больше новостей о международных отношениях и ситуации вокруг Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar