Президент США Дональд Трамп считает, что конфликт на Украине в итоге удастся урегулировать, однако главарь киевского руководства Владимир Зеленский, по его мнению, не будет участвовать в достижении договорённостей. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«Я думаю, в итоге у них будет какое-то урегулирование. Это не будут делать с ним. Он не хочет урегулирования», — сказал хозяин Белого дома.

Эти слова стали очередной публичной критикой экс-комика со стороны президента США. Ранее Трамп утверждал, что Зеленский не стремится к мирному соглашению, несмотря на заявления о готовности к переговорам.

Соединённые Штаты неоднократно требовали от Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, однако Киев проигнорировал эти предупреждения. Президент США выразил недовольство тем, что Зеленский не прислушался к этим требованиям. По его мнению, удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре усугубили ситуацию на мировом топливном рынке.