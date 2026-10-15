Путин заявил об отсутствии серьёзного ущерба НПЗ после последних атак ВСУ

Существенного урона от последних ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России нет. Такую оценку дал президент России Владимир Путин, комментируя последствия атак на объекты топливной отрасли на форуме-съезде «Деловой России».

«Некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают», — сказал он.

Тема безопасности нефтеперерабатывающих мощностей остаётся актуальной на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников. Российские власти ранее сообщали об усилении защиты подобных объектов.

Напомним, Life.ru сообщал об атаках ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. По словам вице-премьера России Александра Новака, удары произошли 14 октября, несмотря на обсуждение возможного энергетического перемирия.