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Опубликовано 15 октября, 19:00

Путин заявил об отсутствии серьёзного ущерба НПЗ после последних атак ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Существенного урона от последних ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России нет. Такую оценку дал президент России Владимир Путин, комментируя последствия атак на объекты топливной отрасли на форуме-съезде «Деловой России».

«Некоторым НПЗ пытались наносить удары. Сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают», — сказал он.

Тема безопасности нефтеперерабатывающих мощностей остаётся актуальной на фоне продолжающихся атак украинских беспилотников. Российские власти ранее сообщали об усилении защиты подобных объектов.

Песков: Киев продолжает атаковать НПЗ, противореча мирным усилиям США
Песков: Киев продолжает атаковать НПЗ, противореча мирным усилиям США

Напомним, Life.ru сообщал об атаках ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. По словам вице-премьера России Александра Новака, удары произошли 14 октября, несмотря на обсуждение возможного энергетического перемирия.

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Вероника Бакумченко
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