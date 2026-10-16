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Опубликовано 16 октября, 14:48

«Мы за перемирие, но наносим удары»: В ГД удивились странной позиции Зеленского по НПЗ

Депутат Журова сочла странным требование Зеленского для остановки атак по НПЗ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Предложение Владимира Зеленского приостановить удары по российским НПЗ в обмен на расширение возможностей Starlink противоречит интересам России, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По её мнению, заявленная готовность к перемирию расходится с намерением получить дополнительные возможности для атак.

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Парламентарий подчеркнула, что спутниковую систему прежде всего используют в военных интересах Украины. Решение о дальнейшем ограничении или возобновлении её работы остаётся за американской стороной.

«Звучит на самом деле странно — «мы за перемирие, но наносить удары мы всё равно будем»... Зеленский может говорить всё, что угодно. Все его слова мы выслушали, а дальше сделаем, как нам надо», — заявила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Владимир Зеленский готов на 100 дней отказаться от ударов по российским НПЗ ради расширения доступа к Starlink. Взамен Киев рассчитывает получить возможность использовать спутниковую связь для беспилотников примерно на 300 километров вглубь РФ.

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Борис Эльфанд
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