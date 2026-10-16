«Крысу загнали в угол»: Над Зеленским нависла угроза ликвидации после конфликта с Трампом

После резких заявлений Дональда Трампа давление США на Владимира Зеленского может усилиться, считает заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его мнению, американский президент способен задействовать спецслужбы, чтобы повлиять на украинского чиновника.

Военный эксперт предположил, что сначала речь может идти о предупреждениях и запугивании. Если это не заставит Зеленского изменить поведение, он не исключил более жёсткого сценария, вплоть до физического устранения. При этом европейские союзники продолжат поддерживать Киев.

«Зеленский на Трампа озлобится окончательно. Он сейчас похож на крысу, которую загнали в угол. Поэтому и будет вести сейчас себя соответственно — встанет на дыбы, так как знает, что его рано или поздно уничтожат», — заявил собеседник сайта MK.ru.