«Они уже не помирятся»: Трамп окончательно порвал с Зеленским

Личные отношения президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского окончательно разрушены, считает политолог Сергей Станкевич. По его оценке, нынешний конфликт глубже прежних разногласий, включая скандал в Белом доме.

Эксперт выделил три уровня взаимодействия Вашингтона и Киева: отношения президентов, военно-техническое сотрудничество и переговоры о завершении конфликта. Восстановить прежние связи на личном уровне, по его мнению, уже невозможно.

«Они уже не помирятся. И даже если представить себе, что Зеленский завтра отыграет назад и снова начнёт слушаться, это уже ничего не исправит», — заявил аналитик в беседе с 360.ru, добавив, что перспективы военно-технического сотрудничества США и Украины остаются неопределёнными.

Напомним, Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский слишком долго занимает свой пост. Кроме того, американский лидер возложил на Киев ответственность за разрушение страны и усомнился в готовности Зеленского заключить мирное соглашение.