Трамп вновь сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Президент США Дональд Трамп сравнил главаря киевского руководства Владимира Зеленского с американским шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, прославившимся организацией зрелищных представлений и созданием цирка. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Newsmax.

«Я называю его Ф.Т. Барнумом», — сказал американский лидер.

Сравнение прозвучало во время обсуждения американской военной помощи Киеву. Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его словам, передал экс-комику огромное количество вооружений, не потребовав за них оплаты.

Финеас Тейлор Барнум вошёл в историю как один из основоположников современного шоу-бизнеса. Он организовывал сенсационные выставки, создал музей диковин в Нью-Йорке и стал сооснователем знаменитого цирка Barnum & Bailey. Предприниматель прославился умением привлекать публику громкими рекламными кампаниями и необычными зрелищами.

Примечательно, что Трамп уже сравнивал Зеленского с Барнумом. В декабре 2025 года американский президент назвал украинского политика талантливым продавцом, проводя ту же параллель со знаменитым шоуменом.

В том же интервью республиканец выразил недовольство позицией Зеленского по украинскому урегулированию. Он заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным ему гораздо проще находить общий язык, а главарь киевского руководства не стремится к заключению мирного соглашения.

Ранее Дональд Трамп назвал позором удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер обвинил Зеленского в провоцировании роста мировых цен на нефть и предупредил о негативных последствиях таких атак для других стран. Особое внимание он уделил производству дизельного топлива, подчеркнув, что оно необходимо США и всему миру.