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Регион
Опубликовано 16 октября, 06:39

Трамп вновь сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент США Дональд Трамп сравнил главаря киевского руководства Владимира Зеленского с американским шоуменом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, прославившимся организацией зрелищных представлений и созданием цирка. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Newsmax.

«Я называю его Ф.Т. Барнумом», — сказал американский лидер.

Сравнение прозвучало во время обсуждения американской военной помощи Киеву. Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, который, по его словам, передал экс-комику огромное количество вооружений, не потребовав за них оплаты.

Финеас Тейлор Барнум вошёл в историю как один из основоположников современного шоу-бизнеса. Он организовывал сенсационные выставки, создал музей диковин в Нью-Йорке и стал сооснователем знаменитого цирка Barnum & Bailey. Предприниматель прославился умением привлекать публику громкими рекламными кампаниями и необычными зрелищами.

Примечательно, что Трамп уже сравнивал Зеленского с Барнумом. В декабре 2025 года американский президент назвал украинского политика талантливым продавцом, проводя ту же параллель со знаменитым шоуменом.

В том же интервью республиканец выразил недовольство позицией Зеленского по украинскому урегулированию. Он заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным ему гораздо проще находить общий язык, а главарь киевского руководства не стремится к заключению мирного соглашения.

Трамп заявил об уничтожении Украины при Зеленском
Трамп заявил об уничтожении Украины при Зеленском

Ранее Дональд Трамп назвал позором удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский лидер обвинил Зеленского в провоцировании роста мировых цен на нефть и предупредил о негативных последствиях таких атак для других стран. Особое внимание он уделил производству дизельного топлива, подчеркнув, что оно необходимо США и всему миру.

Больше новостей об отношениях России, США и Украины — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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