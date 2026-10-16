Трамп заявил об уничтожении Украины при Зеленском

Президент США Дональд Трамп обвинил главаря киевского руководства Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт с Россией и заявил, что при его руководстве Украина оказалась разрушена. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу Newsmax.

«Он говорит, что хочет урегулирования, но он не (хочет этого. — Прим. Life.ru). Я не большой поклонник Зеленского, они уничтожили эту страну», — заявил глава Белого дома.

Трамп выразил недоверие заявлениям украинского руководства о готовности завершить конфликт. По его мнению, экс-комик публично выступает за достижение договорённостей, однако на деле не стремится к мирному соглашению.

Ранее Дональд Трамп назвал взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным более простым, чем переговоры с Владимиром Зеленским. Американский лидер признался, что испытывает больше трудностей при обсуждении урегулирования конфликта с украинским руководством. Ранее глава Белого дома также утверждал, что российский президент сильнее заинтересован в достижении мирных договорённостей. Трамп неоднократно призывал Киев перейти от обсуждения возможного соглашения к его заключению. В том же интервью американский лидер раскритиковал удары Вооружённых сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его мнению, такие атаки способствуют росту мировых цен на нефть и наносят ущерб другим государствам.