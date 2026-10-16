Трамп заявил, что с Путиным ему проще иметь дело, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп признался, что взаимодействовать с российским лидером Владимиром Путиным ему значительно легче, чем с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Newsmax, вышедшем в эфир 15 октября.

«Я считаю, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным», — отметил американский лидер.

Это не первый случай, когда республиканец публично выражает недовольство позицией экс-комика. Ранее он призывал Киев перестать обсуждать возможное мирное соглашение и перейти к его заключению.

Глава Белого дома также высказывал мнение, что Путин больше заинтересован в достижении договорённостей, чем Зеленский. Американский лидер неоднократно призывал украинскую сторону активнее участвовать в процессе урегулирования конфликта.

В том же интервью Трамп раскритиковал удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, такие атаки способствуют росту мировых цен на нефть и наносят ущерб другим странам.

Ранее Дональд Трамп призвал провести президентские выборы на Украине и вновь раскритиковал Зеленского. Американский лидер заявил, что экс-комик слишком долго находится у власти, и подчеркнул необходимость голосования для дальнейшего урегулирования конфликта. По мнению республиканца, время для проведения выборов уже наступило, если Киев действительно заинтересован в достижении договорённостей.