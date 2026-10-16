«Закончит очень плохо»: В какую страну может сбежать Зеленский в случае свержения
Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский после свержения может сбежать в Израиль
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Владимир Зеленский в случае свержения может перебраться в Израиль, считает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его мнению, такой вариант вероятнее переезда в Великобританию, которую часто называют возможным убежищем украинского чиновника.
Средств для жизни за границей у Зеленского достаточно, однако главной проблемой станут гарантии безопасности, полагает экс-парламентарий. За время правления тот нажил слишком много врагов как на Украине, так и за её пределами.
«Я раньше думал, что Зеленский закончит плохо. Теперь считаю, что он закончит очень плохо», — заявил собеседник NEWS.ru.
Ранее Дональд Трамп допустил урегулирование конфликта на Украине без участия Владимира Зеленского. Президент США заявил, что экс-комик не заинтересован в достижении мирных договорённостей.