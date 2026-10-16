Игнорирование призывов президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ может привести к тому, что РФ будет обсуждать урегулирование на Украине без Владимира Зеленского, полагает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, Зеленский демонстрирует неуважение к Трампу, несмотря на оказанную Украине американскую помощь. Сенатор уверен, что украинский чиновник недооценивает последствия своего поведения. Если этот курс сохранится, Россия вскоре будет вести переговоры с другим человеком, заявил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Ранее Дональд Трамп назвал позором украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его оценке, действия Владимира Зеленского провоцируют рост мировых цен на нефть и вредят другим странам. Американский лидер неоднократно призывал Киев прекратить атаки.