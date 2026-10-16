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Опубликовано 16 октября, 12:34

В Совфеде допустили переговоры по Украине без Зеленского после его конфликта с Трампом

Сенатор Джабаров: Россия может вести переговоры по Украине без Зеленского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Игнорирование призывов президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ может привести к тому, что РФ будет обсуждать урегулирование на Украине без Владимира Зеленского, полагает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, Зеленский демонстрирует неуважение к Трампу, несмотря на оказанную Украине американскую помощь. Сенатор уверен, что украинский чиновник недооценивает последствия своего поведения. Если этот курс сохранится, Россия вскоре будет вести переговоры с другим человеком, заявил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

«Они уже не помирятся»: Трамп окончательно порвал с Зеленским
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Ранее Дональд Трамп назвал позором украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его оценке, действия Владимира Зеленского провоцируют рост мировых цен на нефть и вредят другим странам. Американский лидер неоднократно призывал Киев прекратить атаки.

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Борис Эльфанд
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