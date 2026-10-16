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Регион
Опубликовано 16 октября, 12:05

«Его жизнь уже привела к краху Украины»: Захарова назвала Зеленского позорищем

Захарова назвала Зеленского позорищем и обвинила его в полном крахе Украины

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский привёл Украину к краху. Так она прокомментировала слова украинского президента о том, что его гибель не станет причиной распада государства.

«Господи, какое же невероятное позорище этот самый Зеленский. Гибель его, как он сказал, не приведёт к краху государства Украины, так его жизнь уже привела к краху государства Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее Зеленский в интервью западным СМИ поведал о «нескольких попытках покушения» на него, о которых ему сообщала Служба безопасности Украины. При этом он подчеркнул, что Украина представляет собой систему государственных институтов, а не одного человека, поэтому его гибель, по его мнению, не приведёт к краху страны.

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Также газета The Wall Street Journal писала, что Владимир Зеленский готов на 100 дней приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в обмен на расширение доступа ВСУ к спутниковой связи Starlink.

Главные решения европейских лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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