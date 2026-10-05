Власти Украины впали в панику после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о невозможности принятия страны в Евросоюз, что может предвещать «скорый конец режима». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.ru» отметил, что Киев настойчиво добивался быстрого членства в ЕС, однако немецкий лидер прямо указал на нереальность этого сценария.

По словам сенатора, Мерц сообщил украинскому руководству, что на первых порах возможна лишь «видоизменённая форма» сотрудничества, но полноценного членства не будет, что стало главным ударом по амбициям команды Зеленского.

Карасин подчеркнул, что паника в политических верхах традиционно приводит к необдуманным поступкам, которые ускоряют крах власти. Он отметил, что Киев «начинает ёрзать», и именно поэтому Мерц прилетел в столицу Украины — чтобы успокоить «разнервничавшегося» Зеленского.

Визит канцлера, по мнению дипломата, носил не столько поддерживающий, сколько стабилизирующий характер, направленный на предотвращение хаотичных решений со стороны украинского руководства, которое столкнулось с крушением ключевого идеологического нарратива о европейском будущем.

Ранее Life.ru рассказывал, что визит Мерца в Киев сопровождался разногласиями с Зеленским по вопросу вступления Украины в ЕС. Канцлер ФРГ предлагал промежуточный формат ассоциированного членства без права голоса, тогда как бывший комик настаивал на полноценном статусе. При этом Берлин продолжает поддерживать сам курс Украины на евроинтеграцию.