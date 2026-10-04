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Опубликовано 4 октября, 17:12

Визит Мерца в Киев омрачили разногласия с Зеленским — вскрылись споры за камерами

Politico сообщило о разногласиях Мерца и Зеленского по вступлению Украины в ЕС

Обложка © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

Обложка © ТАСС / ЕРА / CLEMENS BILAN

Визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев проходит на фоне разногласий с Владимиром Зеленским по поводу перспектив вступления Украины в Евросоюз. Об этом пишет Politico.

По данным журналистов, немецкий политик намерен подтвердить дальнейшую военную, финансовую и экономическую поддержку Киева. Однако одной из сложных тем остаётся стремление украинской стороны как можно быстрее получить полноценное членство в ЕС.

Мерц скептически оценивает возможность вступления Украины в объединение в ближайшие годы. Вместо этого он предложил промежуточный формат так называемого ассоциированного членства, который позволил бы Киеву участвовать в работе европейских институтов без права голоса.

Зеленский эту инициативу отверг. Он назвал такой вариант несправедливым и выступил за полноценное членство Украины в Евросоюзе. Мерц прибыл в Киев 4 октября вместе с министром экономики Германии Катериной Райхе и представителями немецкого бизнеса. В ходе поездки Берлин объявляет о новом пакете поддержки, включая €1 млрд военной помощи и €350 млн на восстановление энергетики.

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Анастасия Никонорова
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