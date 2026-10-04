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Регион
Опубликовано 4 октября, 21:46

«Перестать лениться»: Дмитриев высмеял планы Мерца на немцев ради Украины

Дмитриев: Мерц хочет, чтобы немцы больше работали ради Украины

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет заставить немцев больше работать и делиться социальными благами ради поддержки Украины. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Разжигатель войны Мерц просто хочет, чтобы немцы перестали лениться, больше работали ради Украины и делили с Украиной свои социальные блага — и всё это ради того, чтобы усугубить войну, а не пытаться добиться мира», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ отреагировал на критику сопредседателя «Альтернативы для Германии» Алисы Вайдель. Политик возмутилась поездкой Мерца в Киев и новыми расходами на Украину, указав, что денег немецких налогоплательщиков не хватает пенсионной системе и медицинскому страхованию. Вайдель также связала происходящее с энергетическими проблемами ФРГ.

Дмитриев обратил внимание и на свежий рейтинг канцлера. Согласно опубликованному 1 октября опросу ARD-DeutschlandTrend, работой Мерца довольны только 10% респондентов, тогда как 88% оценили её отрицательно. Это худший показатель канцлера за всю историю подобных замеров ARD.

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Критика Мерца со стороны Дмитриева звучит не впервые. После победы АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт спецпредставитель президента РФ назвал результат «унижением» для канцлера и его коалиции. Через несколько дней Дмитриев предупредил Германию о рисках для энергетики из-за политики Мерца, а ранее обратил внимание на протестные выкрики в адрес главы правительства. В начале сентября канцлера освистали в Кюлунгсборне, где часть собравшихся требовала его отставки.

Больше новостей о решениях зарубежных властей и международной политике — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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