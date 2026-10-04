Украина дороже немецких пенсионеров? Вайдель раскатала Мерца из-за новых миллиардов Киеву

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца за новые траты на поддержку Киева на фоне внутренних проблем страны. Свою оценку политик изложила в соцсети X.

«Мерц отправляется в национальный праздник Германии на Украину и обещает ей новые миллиарды из денег немецких налогоплательщиков, которых не хватает пенсионным и больничным кассам, в то время как Германия переживает серьёзнейший энергетический кризис. Все это невозможно себе представить», — написала Вайдель.

Мерц прибыл в Киев 4 октября вместе с министром экономики ФРГ Катериной Райхе. Поездка заранее не анонсировалась, канцлера также сопровождает делегация представителей немецкого бизнеса.

Берлин готовит для Украины очередной пакет поддержки. В него, по данным немецких СМИ, войдут €1 млрд военной помощи и ещё €350 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.

Кроме того, власти ФРГ намерены профинансировать поставку тысяч дронов-перехватчиков. Также планируется развивать производство дальнобойных вооружений для Киева.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Мерца и Райхе в Киев с необъявленным визитом. Одной из основных тем поездки стала дальнейшая военная поддержка Украины и усиление её противовоздушной обороны.